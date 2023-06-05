7 Şubat MİT kumpası davası bozuldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı açıktan giriştiği ilk operasyon olarak tanımlanan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağrıldığı 7 Şubat 2012'deki 'MİT kumpası', davasında 3 Mart 2021'de karar verildi. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün ve Ali Fuat Yılmazer'in de aralarında bulunduğu 10 sanığa, 'Hükümete yönelik darbeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski polis olan 4 sanığa 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6'şar ay ve gazeteci Mustafa Gökkılıç'a da 'Silahlı terör örgütü üyeliği, soruşturmanın gizliliğini ihlal' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis cezaları, 2 sanığa tüm suçlardan beraat ve 1 sanığa da davanın reddine yönelik karar verdi.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, davaya ilişkin inceleyerek yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğu gerekçesiyle kararı bozdu. FETÖ'cülerin lehine ve aleyhinde olan delillerin tartışılmadan, hangi delillere hangi gerekçeyle üstünlük tanındığı gerekçeye açıkça yansıtılmadan hüküm kurulduğunu kaydeden Ceza Dairesi, ilk derece mahkemesinin verdiği kararda Anayasa ve Ceza Kanununa da uymadığı ifade etti. Kararda, yetersiz gerekçe ile hüküm kurulduğu belirtilerek, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Erol Demirhan, Kazim Aksoy, Nuh Mehmet Damgacı, Ayhan Albayrak, Bilal İrice, Ahmet Kılınçarslan, Musa Metin ve Sebahattin Kaplan'ın tahliye taleplerinin reddi ile tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.