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Giriş Tarihi: 5.6.2023 11:14

Bakan Koca: Dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni kabinede de görevine devam etti. Sosyal medyadan yeni dönem mesajı yayınlayan Sağlık Bakanı Koca, "Hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

Bakan Koca: Dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde de görevine devam etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'yeni dönem' mesajı verdi. Sağlık Bakanı Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.

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Bakan Koca: Dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz...
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