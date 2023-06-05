İlk hedef enflasyon ve pahalılıkla mücadele

Başkan Erdoğan iderliğindeki 'Şahlanış Dönemi' kabinesinin ilk hedefi, enflasyon ve pahalılıkla mücadele olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Cevdet Yılmaz ekonomi tecrübesi olan bir isim, Küresel finans oyuncularının güven duyduğu Mehmet Şimşek ise bakan olarak ekonominin direksiyonuna geçti. Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek" dediği kabinede ekonomi, güvenlik ve diplomasi alanında son derece liyakatli ve uzman isimler var.Yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olan Mahinur Özdemir Göktaş, 2009'da Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olarak Brüksel Parlamentosu'na seçilmişti. Göktaş, bu tecrübesi ile Türkiye'nin değerlerini harmanlayarak, Türk aile yapısının korunmasında görev üstlenecek.Türkiye'nin içeride ve dışarıda güvenlik politikalarını yönetecek ekiplerinin başına da önemli isimler görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı'na 13 yıldır MİT Başkanlığı görevini yürüten Hakan Fidan tüm küresel istihbarat birimlerinin saygı duyduğu bir isim. İçişleri Bakanlığı görevine getirilen Ali Yerlikaya valilik döneminde İstanbul'da da suç örgütlerinin üzerine gitti.Yeni kabinede Milli Savunma Bakanı olan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ise Türkiye düşmanlarıyla amansız mücadele edecek.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin görevi Mahmut Özer'den devraldı.İçişleri Bakanı Ali YerlikayaAdalet Bakanı Yılmaz TunçÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki