‘Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim’ demişti… CHP’li Eren Erdem, A Takımı’na girdi!

EREN ERDEM DE A TAKIMINDA...

Öte yandan, CHP'nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Kemal Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa edeceğine dair namus sözü veren Eren Erdem oldu.

"KILIÇDAROĞLU KAZANAMAZSA İSTİFA EDECEK MİSİNİZ?" SORUSU

Geçtiğimiz aylarda Twitter'da sohbet odasında konuşan Eren Erdem, kendisine yönelik söylenen "Kılıçdaroğlu aday olursa ve kazanamazsa istifa edecek misiniz?" sorusunu yanıtladı.

"KILIÇDAROĞLU KAYBEDERSE SİYASETİ BIRAKACAĞIM"

CHP'li Eren Erdem ise, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanamayacağına ilişkin söylemlerin manipülatif olduğunun altını çizerek, sahada elde ettikleri verilerle CHP liderinin seçimi kazanacağını ifade etti. Altılı masanın olduğu bir ortamda seçimin kaybedilemeyeceğini de sözlerine ekleyen Eren Erdem, kendisine yöneltilen soruya ise "Olmaz ama eğer Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse, siyaseti bırakacağım" dedi.