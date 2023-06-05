Kulaksız doğan Gökçe’ye ses olun

Çorum'da yaşayan Yasin (41) ve Ayşe Diker Vardar çiftinin kızları 2.5 yaşındaki Gökçe Vera, 10 binde bir görülen Mikrobia Tip 3 hastalığı nedeniyle kulakları olmadan dünyaya geldi. Ankara Şehir Hastanesi'nde yapılan işitme testi, kemik iletimi testi, MR, tomografiler çekildikten Gökçe'ye Mikrotia Tip 3 teşhisi konuldu. Tedavisi Türkiye'de yapılmayan hastalığa çare arayan baba Vardar çifti, daha önce bu hastalığa yakalanan 18 çocuğun yakalandığını ve Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki bir klinikte tedavi olduğunu öğrendi. Klinikteki tedavi ücretinin 105 bin 200 dolar olduğunu öğrenen aile maddi imkânları olmadığı için Çorum Valiliği'nin izniyle yardım kampanyası başlattı. Instagram'da "gokce_vera_ icin_el_ele" isimli hesap açan Vardar çifti, "Gökçe Vera için el ele", "Gökçe Vera'ya ses ver" sloganıyla bugüne kadar 46 bin dolar bağış toplayabildi.Yasin Vardar, "Geriye 57 bin dolar kaldı. Gökçe'nin ameliyat ücretini toplayamazsak ve ameliyat ettiremezsek hayat dolu kızım hayatı boyunca engelli kalacak. Ameliyatla iki kulaktan bir kulağın kepçesi yapılacak, kulağın deliği ve kanalı açılacak diğer kulakta onarım olacak. Bize verilen bilgiye göre kulaktaki duyumu sağlayan sinirler zamanla deforme olup ölüyor. Sinirler ölmeden ameliyat olması lazım. Zamanla yarışıyoruz. Ameliyat için Yardım bekliyoruz" diye konuştu. Instagram hesabından Fenerbahçeli futbolcuların futbolcuların imzaladığı formayı açık artırma ile satacaklarını belirten baba Vardar, "Ameliyat ücretini bu formayı satarak tamamlamak istiyoruz. Hayat dolu Gökçe Vera'nın ömür boyu engelli kalmaması için bizi yardım eli uzatın" ifadelerini kullandı.