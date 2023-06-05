SABAH’ın hüzün yılı

SABAH'ın mümtaz şahsiyetleri bir bir toprağa düştü. SABAH ailesinin keskin kalemlerinden Hıncal Uluç, Şaban Arslan, Engin Ardıç ve Mehmet Barlas, geride hoş bir sada bırakarak aramızdan ayrıldı. Mücadeleyle geçen ömürleri boyunca hak ve hakikatin yanında yer alan kutup yıldızlarımızın hayata veda ettiği 2023 SABAH için hüzünlü bir yıl oldu. Ömürleri mücadeleyle geçen, kalemlerini bükmeden hakikati savunan, kimi zaman övgüleri kimi zaman da eleştirileriyle dik duruşun sembolü haline gelen ağabeylerimiz gittikten sonra eleştiriler öksüz, kelimeler nefessiz kaldı.Keskin zekâsı, birikimi ve entelektüel kimliğiyle birçok değişimin öncüsü olan Hıncal Uluç, Türk medyasının en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Kasım 1939'da Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç, geçtiğimiz 20 Kasım'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Gazetecilikten şarkı sözü yazarlığına kadar hemen her alanda saygınlığıyla örnek gösterildi. İyi bir gazeteci olabilmek için çok çalışmak, çok okumak ve çok araştırmak gerektiğini aşıladı. Türk medyasının 'Hıncal abi'si, 22 Kasım'da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.SABAH'ta uzun seneler Haber Müdürlüğü, Haber Koordinatörlüğü görevlerinde bulunan ve daha sonra Yazı İşleri Müdürlüğü görevini üstlenen Şaban Arslan (56), geçtiğimiz nisan ayında, bir ramazan günü iftar saatini beklerken gazetedeki odasında görevi başında son nefesini verdi. Ordulu usta gazeteci, Samsun'da merhum babasının yanına defnedildi.Engin Ardıç, hayatındaki tüm zorluklara rağmen önce Galatasaray Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldu. Bazen tiyatro eleştirmeni bazen reklam yazarı bazen de yorumcu olarak karşımıza çıktı. Güçlü anlatım yeteneğiyle Türkiye gündeminin keskin kalemi olarak hafızalara kazındı. İlk kitabını 1988'de çıkaran Ardıç, yaşamı boyunca toplam 9 kitabı dilimize kazandırdı. 71 yaşındaki Engin Ardıç, 27 Mayıs'ta tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.