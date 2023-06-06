Kılıçdaroğlu’nun depremzedelerle ilgili iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelere 3 ay ertelenen faturaların toplu şekilde gönderildiğini, bazı vatandaşlara 7 bin liraya varan faturaların gönderildiğini öne sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği iddia Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlandı. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Depremzedelerin ertelenen elektrik faturaları, toplu şekilde gönderilerek ödenmesi isteniyor" iddiası doğru değildir.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

21 Mart 2023 tarihli ve 32139 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6974 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya İllerinin tamamı ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki az hasarlı ve hasarsız meskenlerdeki elektrik tüketicilerine yönelik ilgili tedarik şirketleri tarafından gerçekleştirilen tahakkuk ve tahsilat işlemleri, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

"ZAMSIZ 6 TAKSİTLE TAHSİL EDİLECEK"

Bahsi geçen deprem bölgelerinde yaşayan depremzedelerin ertelenen fatura bedellerinin, 2023 yılı Haziran ayı fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesine karar verilmiştir.

"AĞIR VE ORTA HASARLI KONUT VE İŞ YERLERİNİN BORCU SİLİNMİŞTİR"

Ayrıca Cumhurbaşkanı kararı ile afet bölgesinde yer alan, depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı konut ve iş yerlerinin geçmişe dönük elektrik ve doğalgaz borçları silinmiştir. Silinen fatura borçlarına yönelik dava ve icra takipleri de kaldırılmıştır."