Korucuyu şehit eden terörist yakalandı! Olaya karıştığı belirlenen bir kişi aranıyor

Şırnak'ın Kumçatı beldesinde yaşayan korucu başı ve operasyon tim komutanı olan Mustafa Erdem, geldiği Cizre ilçesi Sur mahallesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırısına uğradı. Teröristlerin önceden pusu kurduğu korucu başı Erdem'in kullandığı araç, iki kişi oldukları tahmin edilen teröristler çapraz ateşine tutuldu.
Otomatik silahla taranan araçta Erdem ağır yaralandı, ardından teröristler tarafından araç molotofkokteyli ile yakıldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından yanan araçtan çıkarılan Erdem, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.
SALDIRI KAMERALARIN GÖRMEDİĞİ NOKTADA YAPILDI
Terör örgütü PKK'nın uzun süreden beri hedefinde olan korucu başı Mustafa Erdem'i yönelik saldırının planlanarak gerçekleştiği belirtildi. Saldırı planı yapan teröristlerin Erdem'in şehit olduğu noktada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne ait kameraların bulunmadığı tespit edildi.
BİR KİŞİ YAKALANDI, BİRİ ARANIYOR
Şırnak ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis saldırıda yer aldığı belirlenen bir kişiyi gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Kimliği belirlenen diğer teröristin yakalanması için ise başlatılan çalışmalar devam ediyor.