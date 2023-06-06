Korucuyu şehit eden terörist yakalandı! Olaya karıştığı belirlenen bir kişi aranıyor

BİR KİŞİ YAKALANDI, BİRİ ARANIYOR

Şırnak ve Cizre Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis saldırıda yer aldığı belirlenen bir kişiyi gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Kimliği belirlenen diğer teröristin yakalanması için ise başlatılan çalışmalar devam ediyor.