Şahlanış koşusunda bayrağı devraldılar

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI:

GENÇLİK VE SPOR

BAKANLIĞI:

UMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI

GÖREVİNİ DEVRALAN CEVDET

YILMAZ'DAN NET MESAJ:

AİLE VE SOSYAL

HİZMETLER BAKANLIĞI:

MİLLİ

SAVUNMA BAKANLIĞI:

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini Mevlüt Çavuşoğlu'ndan devraldı. Bakan Fidan ilk mesajını "Bağımsızlık ve milletimizin iradesinin egemenliği esasına dayanan milli dış politika vizyonunu ilerletmeye devam edeceğim.Cumhurbaşkanımızın vizyonuna ve temsil ettiği değerlere uygun şekilde, devletimizin ve milletimizin bütünlüğü, güvenliği ve refahı için elimden gelen her türlü gayreti göstereceğim" sözleriyle verdi.ANKARACumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'na İbrahim Kalın'ı atadı. Kalın, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "MİT Başkanlığı görevini şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Yeni görevim dolayısıyla tebrik eden ve dualarını esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Güçlü, güvenli ve bağımsız Türkiye için çalışmaya devam."Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini M. Muharrem Kasapoğlu'ndan devraldı.Bak, "2024 Paris Olimpiyatları'na 1 yıldan fazla süre var, önemli bir çalışma ortamı olacak. Milletimize layık olmaya çalışacağız" dedi.ANKARACevdet Yılmaz dün Külliye'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini Fuat Oktay'dan devraldı.Yılmaz, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Cari açığı sorun olmaktan çıkaracağız" dedi.ANKARAMahınurÖzdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini Derya Yanık'tan devraldı. Törene Bakan Göktaş'ın annesi Güler Özdemir ile babası Hasan Özdemir de katıldı. Bakan Göktaş, "Değer yargılarının kuşaktan kuşağa aktarılmasında ailenin öneminin farkındayız.Aileyle ilgili çalışmalara ağırlık vereceğiz. Sosyal refahın adaletli bir şekilde paylaşılması için tüm paydaşlarımızla uyum içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Bakan Göktaş deprem yaralarını sarmaya devam edeceklerini de söyleyerek "Oğullarım Hamza ve Yusuf'un artık binlerce depremzede kardeşi var" dedi. Göktaş'ın masasında seçim vaadi olan Aile ve Gençlik Bankası'nın altyapı çalışmaları ve "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" uygulamasının hayata geçirilmesi var.ANKARAYaşar Güler, Milli Savunma Bakanlığı görevini törenle Hulusi Akar'dan devraldı. Bakan Güler, konuşmasında "Her türlü terör örgütüyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleyi sürdüreceğiz.Bu kapsamda FETÖ ile mücadele de artan azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. Atatürk ilke ve inkılapları ile Anayasa'ya tam bağlı, şeffaflık içinde ilgili paydaşlarla uyum, koordine, istişareyle ülkemizin tüm haklarını korumak için mesai mefhumu gözetmeden durmaksızın çalışacağımıza emin olunuz" dedi.ANKARA