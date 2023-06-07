CHP’li Fikri Sağlar CHP’yi yerden yere vurdu: CHP’nin sağa yaslanma siyaseti çöktü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçimlerine doğru kamuoyuna sık sık CHP'nin değiştiğini, helalleşmek istediklerini belirterek CHP'nin geçmişte yaptığı yanlışlardan kurtulmak istedikleri yönünde sinyaller verdi. Seçmene yönelik yaptığı açıklamalarda bazen işaretler de kullanan Kılıçdaroğlu yeri geldi ülkücülerin kullandığı "bozkurt" işaretini bile yaptı. Kılıçdaroğlu siyasi üslubunda hem milliyetçilere hem muhafazakârlara hem dindarlara hem de HDP çizgine yakın kişilere yönelik söylemler de geliştirmedi değil.

SAĞ VE MİLLİYETÇİ SÖYLEMİ ARTIRDI!

Hatta cumhurbaşkanı ilk tur seçiminde beklenen oy oranına ulaşamayan Kılıçdaroğlu, Ata İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 oy oranı alması sonrası ikinci turda oyların kendisine yönelmesi için milliyetçi ve sağ söylemi daha da artırdı. Ancak ilk tur seçimindeki başarısızlığın ardından ikinci turda da milliyetçi ve sağ bir söylem geliştiren Kılıçdaroğlu yine hezimetle karşılaşarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 52,18 oy oranı ulaşması sonucu cumhurbaşkanlığını kaybetti. CHP çizgisinden sağa yönelen Kılıçdaroğlu'nun bu siyasi söylem tercihlerinin tutmadığı da seçim sonrasında böylece anlaşılmış oldu.

CHP'Lİ ESKİ BAKAN FİKRİ SAĞLAR YERDEN YERE VURDU

CHP'li eski bakan Fikri Sağlar, CHP'nin cumhurbaşkanı seçimlerine doğru çizdiği yol haritası ve siyasi tutumu hakkında sosyal medyadan değerlendirmede bulundu. Sağlar CHP'yi çok sert eleştirerek "CHP'nin sağa yaslanma siyaseti çökmüştür" ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Sağlar, "Değişim buradan başlamak zorundadır. Tabanı genetik sol-sosyal demokrat olan CHP, sola geri dönmek zorundadır. Türkiye'nin ihtiyacı sağı taklit eden bir CHP değildir" ifadelerini kullandı.