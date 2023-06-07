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Giriş Tarihi: 7.6.2023

Ergene Beledıyesı’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı

Ergene Beledıyesı’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
Tekırdağ'ın CHP'li Ergene Belediyesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 5'i belediye personeli olmak üzere toplamda 20 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ polisince, Ergene Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Ergene Belediyesi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde ruhsat verme karşılığında bazı iş insanlarından rüşvet alındığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda, yapılan gerekli inceleme teknik ve fiziki takipten sonra Belediye Zabıta Müdürü A.A., ruhsat bölümünden 5 kişi dâhil gözaltına alındı. Operasyonların devamında 15 iş insanı daha yakalanırken, toplamda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.
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Ergene Beledıyesı’ne rüşvet operasyonu: 20 gözaltı
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