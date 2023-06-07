MSB selin vurduğu Sinop’a helikopterle jeneratörler gönderdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.