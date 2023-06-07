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Giriş Tarihi: 7.6.2023 23:46

MSB selin vurduğu Sinop'a helikopterle jeneratörler gönderdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.

AA
MSB selin vurduğu Sinop’a helikopterle jeneratörler gönderdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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MSB selin vurduğu Sinop'a helikopterle jeneratörler gönderdi
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