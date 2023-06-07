MSB selin vurduğu Sinop’a helikopterle jeneratörler gönderdi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz bölgeye ulaştırıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VusuQFVL7g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2023