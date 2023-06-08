Böylesi zor görülür! İşverenden greve destek!

Menderes Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçiler arasında örgütlü Türk-İş'e bağlı Belediye-İş İzmir 4 No'lu Şube ile Belediye adına yetkili Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında bir süredir devam eden TİS görüşmeleri uyuşmazlıkla sonuçlanınca yetkili sendika greve gitme kararı aldı. Sendika ücret ve sosyal haklara yüzde 50 oranında zam ve ikinci yıl için de enflasyon artı refah payı talep etti. Sendikanın bu önerilerine karşı SODEMSEN yüzde 25 zam önerdi. Ancak bu öneri de sendika tarafından kabul görmedi.





ANLAŞMA OLMAZSA 3 TEMMUZDA GREV VAR

Sendika yönetimi bugün işçilerle birlikte belediye önünde toplanarak grev ilanı astı. Sendika önümüzdeki günlerde anlaşma olmazsa Kurban Bayramı sonrası, 3 Temmuz 2023 tarihinde greve gitme kararı aldı. Sendika tarafından yapılan açıklamada SODEMSEN'in süreci greve zorladığı vurgulandı.

BAŞKAN HALAYDA

Öte yandan toplu iş sözleşmesi masasında sendikanın talep ettiği maaş zam oranına onay vermeyen Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan'ın grev halayı çeken işçilerle birlikte halay çekmesi bu kadar da olmaz dedirtti. Özkan, 13 Haziran'da yeni bir toplantı yapacaklarını ve daha iyi bir teklif sunacaklarını söyledi. Şimdi tüm gözler 13 Haziran'da Belediye yönetiminin sunacağı teklife çevrildi. Eğer bu teklifte sendika kanadında kabul görmezse Kurban Bayramı sonrası kelimenin tam anlamıyla Menderes'te hayat duracak. Hava sıcaklıklarının artacak olması nedeniyle toplanmayan çöpler çevre sağlığını tehdit edebilecek.