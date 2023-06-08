CHP’li başkan Seçer’e esnaftan protesto: Rızkımızla oynama

Deprem riski gerekçesiyle dükkânları yıkılmak istenen Mersin çarşı esnafı, düzenledikleri basın açıklamasıyla CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i protesto etti. Esnaf, Tarihi Mersin Çarşısı önünde bir araya gelerek, 'rızık kutsaldır' pankartı açıp protesto açıklaması yaptı. Yaklaşık 40 yıldır çarşıda ekmek paralarını kazandıklarını belirten esnaf, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'deprem riski' dolayısıyla yasal süreci devam eden Mersin Çarşısı'nı yıkmak istemesine karşı çıktı.Konuyla ilgili esnaf adına açıklama yapan Mersin Çarşı Esnafları Dernek Başkanı Bekir Algüllü, "Başkan Seçer, belediye başkanı seçilmeden önce bizleri ziyaret edip restore sözü vermişti. Seçildikten sonra da bizim bulunduğumuz bölgeyi yıkacağını, esnafı mağdur etmeyeceğini söyledi. Şimdi ise 'Size yer bulamıyorum' demeye başladı. Biz burada yerinde dönüşüm istiyoruz" dedi. Algüllü, "Esnafın yok edilmesine sessiz kalmamız mümkün değil. 5 yıl kontratımız bulunan bu alanı boşaltmamız için tebligatlar yapıldı. Bizler de Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne 80 adet dava açarak olayı hukuksal sürece taşıdık. Yeniden bağımsız kuruluşlarca yapılmasını istediğimiz deprem analizleri var. Hukuksal süreçte bu binaların sapasağlam ayakta olduğunu bu çalışmalar gösterecektir" şeklinde konuştu.