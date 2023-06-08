Karaarslan ve ekibine 71 ihaleyi peşkeş çekmişler! Küçükçekmece Başsavcılığı delilleri 8 ayrı ile gönderdi

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan, CHP'li Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli ve yardımcısının da arasında bulunduğu 15'i tutuklu 27 şüpheli hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. Karaarslan ve ekibinin 'Karaarslan İhale Suç Örgütü' olarak isimlendirildiği iddianameye göre, Karaarslan'ın kontrol ettiği 9 firma kamu ihalesi aldı. Ayrıca 1 firmanın da diğer 9 firmayla müşterek kayıtlarına rastlandı.

İŞTE KARAARSLAN'IN KONTROLÜNDEKİ 10 ŞİRKET

Karaarslan İhale Suç Örgütü'nün kontrolünde olan 10 şirketin isimleri şu şekilde iddianamede kendisine yer buldu; Mali Hizmetler Derneği, EYÖNTEM Eğitim ve Danışmanlık, Muhkem Muhasebe Eğitim Danışmanlık, Yönetim Eğitim ve Kültür Derneği İktisadi İşletmesi, Glokal İmar İnşaat Atık Yönetimi Veterinerlik, İdari ve Mali Mevzuat Yayıncılık, Kamusis Yazılım, Bekad Turizm, Bekad Bilişim Eğitim Kültür Araştırma ve Kurumsal Akademi Eğitim ve Danışmanlık.

80 KAMU İHALESİ ALDI

Karaarslan'ın kontrolündeki 9 firmanın toplam 80 kamu ihalesi aldığı, alınan ihalelerden 71 tanesinin ise pazarlık usulü yapılan ihaleler olduğu saptandı. Pazarlık usulü yapılan ihalelere, yalnızca idarenin davet ettiği firmaların katılım sağlayabildiği iddianamede dikkat çeken noktalar arasında yer aldı. İddianameye göre bu ihalelerden yalnızca 4'üne Karaarslan'la iltisakı olmayan firmalar katıldı.

DELİLLER 8 AYRI BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı iddianameyle birlikte önemli bir de adım attı. Savcılık, yurt geneline yayılan Karaarslan İhale Suç Örgütü için şüphelilerden elde ettiği cep telefonu ve bilgisayar üzerinde yapılan incelemeler sonucu elde edilen delilleri yetkisizlik kararıyla ilgili il ve ilçelerin savcılıklarına gönderdi. Bu yerler arasında; Ankara, Aydın, Kuşadası, Van, Ordu Fatsa, Adana, İzmir Karşıyaka, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılıklarının da olduğu 8 ayrı başsavcılık yer aldı.