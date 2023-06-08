Kılıçdaroğlu’nun devşirme siyasetine tepki... CHP’den çatlak sesler gelmeye devam ediyor

CHP'de 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından değişim rüzgarları eserken, Kemal Kılıçdaroğlu tüm değişim taleplerine rağmen MYK ve teşkilat hamlesi ile koltuğunu daha da sağlamlaştırdı. Kılıçdaroğlu'nun bu hamleleri sonrası parti içinden de çatlak sesler gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP listelerinden milletvekili seçilen Deva, Saadet ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin Meclis Başkanı adayına oy vermemesini eleştirerek, "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir" dedi. Erol'un ismi İmamoğlu'nun yönettiği İBB'den aldığı ihaleyle gündeme gelmişti.

CHP'de, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin ardından geçtiğimiz gün yeni parti yönetimi belirlendi. Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından 14 kişiden oluşan yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesinde yer alamayan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un, Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçtiği iddia edildi. Erol'un, MYK listesine girmek için Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştüğü ancak listeye girememesi sonrası ters düştükleri öğrenildi. Sonrasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tarafına geçtiği belirtilen Erol'un, daha önce de İBB'den ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Son olarak İSKİ'den ihale aldığı belirtilen Erol'un, CHP yönetimini eleştirmesi dikkat çekti.

"DEVŞİRME SİYASETİ BIRAKILMALI"

Kılıçdaroğlu'nun, Kurultayda yeniden aday olacağı belirtilirken, İmamoğlu ve taraftarları Kılıçdaroğlu'nu hedef almayı sürdürüyor. İmamoğlu'nun ise Kurultay'da aday olup olmayacağı merak konusu olurken, CHP'nin içinden çatlak sesler gelmeye devam ediyor. TBMM Başkanlık seçiminde Millet İttifakı içinde yer alan ve CHP listelerinden milletvekili çıkartan Deva, Saadet ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkartmalarına tepki gösteren Erol, CHP yönetimini eleştirdi. Erol, söz konusu partilerin kendi adaylarını çıkartmalarını büyük bir siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirirken, bunun sorumlusu olarak ise Kılıçdaroğlu'nu gösterdi. Erol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir" uyarısında bulundu.