Haberler Gündem Haberleri MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı! Yeni tarihleri duyurdular
Giriş Tarihi: 8.6.2023 18:15 Son Güncelleme: 8.6.2023 18:17

MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı! Yeni tarihleri duyurdular

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacaklar için önemli bir uyarıda bulundu. MSB'den yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretinin 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini yitireceği hatırlatıldı. Kurban Bayramı dolayısıyla bedelli askerlik ile ilgili müracaat ve ödeme işlemlerinin 23 Haziran'a kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

AA
MSB’den bedelli askerlik yapacaklara uyarı! Yeni tarihleri duyurdular

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacakları yakından ilgilendiren bir duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?

Bedelli Askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB'den bedelli askerlik yapacaklara uyarı! Yeni tarihleri duyurdular
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA