MSB’den bedelli askerlik yapacaklara uyarı! Yeni tarihleri duyurdular

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacakları yakından ilgilendiren bir duyuruyu sosyal medya hesabından paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kurban Bayramı tatili 27 Haziran saat 13.00'te başlayıp 1 Temmuz'da sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı, 1 Temmuz itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin, mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran'a kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."
BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR?
Bedelli Askerlik ücreti 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için 104 bin 84 lira 16 kuruş olarak belirlendi.