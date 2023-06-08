Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlere 10 ay kala belediye başkanlığı döneminde kırdığı rekorlara yenilerini eklemek için çaba sarf ediyor. Geride kalan 4 yıllık süreçte binin üzerinde daire ile bir o kadar da arsayı elden çıkaran Soyer satış kararlarına bir yenisini daha ekledi.
REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR
18 Mayıs ile 15 haziran tarihleri arasında 188 daireyi bir bir elden çıkaran Soyer bu rakamlara yenisini ekledi.
BİR SATIŞ KARARI DA SELÇUK'TAN
İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra bir satış kararı da CHP'li Selçuk Belediyesinden geldi. Resim gazetede yayınlanan satış ilanına göre Selçuk Belediyesi toplamda 48 milyon lira muhammen bedelle 4 değerli taşınmazını satışa çıkardı.
İHALE 20 HAZİRAN'DA
Satış ilanına göre 1'i Cumhuriyet Mahallesi'nde diğer üç tanesi de İsabey Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satışı 20 Haziran'da gerçekleşecek.