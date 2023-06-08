Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlere 10 ay kala belediye başkanlığı döneminde kırdığı rekorlara yenilerini eklemek için çaba sarf ediyor. Geride kalan 4 yıllık süreçte binin üzerinde daire ile bir o kadar da arsayı elden çıkaran Soyer satış kararlarına bir yenisini daha ekledi.