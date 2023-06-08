Haberler Gündem Haberleri Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı
Giriş Tarihi: 8.6.2023 11:43

Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı

Selçuk Belediyesi 4 taşınmazını toplam 48 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkardığını açıkladı. CHP’li belediyelerin ellerindeki taşınmazları yerel seçimler öncesi bir bir elden çıkarması ‘Yangından mal kaçırıyorlar’ yorumlarına neden oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce de 18 Mayıs ile 15 Haziran tarihleri arasında toplamda 188 daireyi satışa çıkarmıştı. Son satış kararı ile birlikte 34 günde satışa çıkan toplam daire sayısı 236’ya yükselmiş olacak.

ERTAN GÜRCANER
Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel seçimlere 10 ay kala belediye başkanlığı döneminde kırdığı rekorlara yenilerini eklemek için çaba sarf ediyor. Geride kalan 4 yıllık süreçte binin üzerinde daire ile bir o kadar da arsayı elden çıkaran Soyer satış kararlarına bir yenisini daha ekledi.

REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYOR

18 Mayıs ile 15 haziran tarihleri arasında 188 daireyi bir bir elden çıkaran Soyer bu rakamlara yenisini ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre büyükşehir belediyesi Karabağlar Yaşar Kemal Mahallesindeki 48 konutu daha satışa çıkardı. Son satış kararı ile birlikte böylece Soyer 34 günde 236 daireyi elden çıkararak yeni bir rekora imza atmış oldu.

BİR SATIŞ KARARI DA SELÇUK'TAN

İzmir Büyükşehir Belediyesinden sonra bir satış kararı da CHP'li Selçuk Belediyesinden geldi. Resim gazetede yayınlanan satış ilanına göre Selçuk Belediyesi toplamda 48 milyon lira muhammen bedelle 4 değerli taşınmazını satışa çıkardı.

İHALE 20 HAZİRAN'DA

Satış ilanına göre 1'i Cumhuriyet Mahallesi'nde diğer üç tanesi de İsabey Mahallesi'nde bulunan taşınmazların satışı 20 Haziran'da gerçekleşecek.

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Soyer rekora koşuyor! 34 günde 236 daire satıldı
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