Yargıtay’dan 17 Aralık kumpası kararı FETÖ’nün hedefi Erdoğan’ı devirmekti

Terör davalarının temyiz incelemelerine bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi takipsizlikle sonuçlanan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17 Aralık kumpas soruşturmalarıyla ilgili kesin kararını verdi. Aralarında polis şeflerinin de bulunduğu 61 sanığın yargılandığı davada, yerel mahkemenin verdiği cezalar onandı. Yargıtay, FETÖ'nün hükümeti devirmeye yönelik yaptığı bütün kumpas soruşturmalarını anlattığı gerekçeli kararında 17 Aralık operasyonuna ilişkin tüm detaylara yer verdi.17 Aralık'ta operasyona dönüştürülen soruşturmaların koordinatörünün başsavcı vekili firari Zekeriya Öz olduğunun belirtildiği kararda, soruşturma savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç'in, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olup, bu örgütün nihai amacı doğrultusunda 17 Aralık soruşturmalarını yürüten aynı yapılanmaya mensup emniyet görevlileriyle birlikte iştirak halinde cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettikleri belirtildi.FETÖ, devlet otoritesini ve tüm anayasal kurumları ele geçirme yönündeki hedefinin önünde ve mutlak iktidarına giden yolda, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı kendisine en büyük engel olarak gördü. FETÖ'nün Marmara'dan sorumlu emniyet imamı Mensur Ünal, Türkiye yargı imamı İlyas Şahin, 3 hafta süreyle darbe girişimi planını onaylatmak amacıyla birer gün arayla ABD'ye giderek planı örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'e onaylattıktan sonra operasyondan 2 gün önce ülkeye dönerek aldıkları eylem talimatını örgütün yargı ve emniyetteki mensuplarına ilettiği kaydedildi. Soruşturma görünümü altında ve bu kılıfa gizlenerek gerçekleştirilen darbe girişiminde, yargı ve polis gücü silah olarak kullanıldı. Ardından MİT TIR'ları kumpası devreye sokuldu ve son olarak 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleştirilerek hükümete yönelik eylemler zinciri tamamlandı.Kararda, eski emniyet müdürleri Yakub Saygılı, Kazım Aksoy, Yasin Topçu ve Nazmi Ardıç'ın da aralarında bulunduğu 15 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis onandı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile firari eski polisler Hamza Tosun, Hüseyin Korkmaz, Alparslan Çalışkan, Sinan Sağyalavaç ve Hayri Akın'ın dosyaları ayrıldığından bu sanıklar hakkında hüküm belirlenmedi.Soruşturmayı yürüten sanıklarınamacının, hükümetidevirmek olduğunugösteren delillerdenbiri de, firarisanık Komiser HüseyinKorkmaz ile suç tarihindeMali SuçlarlaMücadele ŞubeMüdürlüğü'nde dinlemeciolarak görevli,firari sanık SinanSağyalavaç arasındaŞube'nin bilgisayarlararası anlıkyazışma amacıyla kullanılan"Spark" adlıprogramdaki ifadeleroldu. YazışmalardaKorkmaz'ın"Kabineyi toparlayacağızburada"ifadeleri yeraldı.