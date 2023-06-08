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Giriş Tarihi: 8.6.2023 12:26 Son Güncelleme: 8.6.2023 12:26

Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı

Mehmetçik, sınırda teröristlere göz açtırmadı. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan ve Suriye sınırlarından yasa dışı geçiş yapan 2'si PYD/YPG, 1'i FETÖ mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı. "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 2 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin PYD/YPG, 1'inin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadesi kullanıldı.

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Yunanistan ve Suriye sınırında 3 terörist yakalandı
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