Haberler Gündem Haberleri Artık yeter, bırakıp gidin
Giriş Tarihi: 9.6.2023

Artık yeter, bırakıp gidin

CHP’li Engin Altay, “Çekilmeyi bilmek lazım” diyerek Kılıçdaroğlu’nu, İyi Partili Ağıralioğlu ise Akşener’i istifaya çağırdı

MURATHAN YILDIRIM MURATHAN YILDIRIM
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Artık yeter, bırakıp gidin
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşenere'e yönelik istifa talepleri daha yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim talebiyle başlayan süreç, CHP'nin önemli isimleri tarafından aleni bir şekilde 'çekil' çağrılarına dönüştü.



'ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM'
Partinin ağır toplarından Engin Altay, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekilmeyi bilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım" dedi. Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği yaptım. Partim seçim kaybetti. Kazansak TBMM Başkanı olacaktım. Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan sonra 'Hem grup başkanvekili hem Meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar. Kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken yeni MYK olmaması lazım tabii. Genel Başkan'ın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi için 'Sen çekil' diye söylemedim. Ama 'Ben 10 yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim" ifadelerini kullandı.




CHP Ulusal Birlik Hareketi, yayımladığı açıklama ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etti. Oluşum adına yazılı açıklama yapan eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu derhal görevinden çekilmelidir. CHP ve Türkiye artık sizinle bir saat dahi yürüyemez" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu günden bu yana tüm seçimleri kaybettiğini hatırlatan Ateş, "Hayatını CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda, yerel yönetimlerde terör iltisaklı, laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir. Arabayı devirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyle CHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasına engel olmaya kalkmamalıdırlar" ifadelerini kullandı. Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminde gidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağını da sözlerine ekledi.




AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Seçimden önce İyi Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'i istifaya davet etti. Ağıralioğlu, "Bu kadar büyük bir değişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifa sorumluluğunu taşıması gerektiğini düşünüyorum. Meral Akşener'in istifa etmesini söylememin nedeni, kazanamayacaklarını bildiği ve masadan kalktığı halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi. Masadan kalktınız, oturmayacaksınız" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Artık yeter, bırakıp gidin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA