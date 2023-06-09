Artık yeter, bırakıp gidin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgialan CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu ile İyiParti Genel Başkanı MeralAkşenere'e yönelik istifatalepleri daha yüksek sesledillendirilmeye başlandı. İBBBaşkanı Ekrem İmamoğlu'nundeğişim talebiyle başlayan süreç, CHP'ninönemli isimleri tarafından aleni bir şekilde 'çekil'çağrılarına dönüştü.Partinin ağır toplarından EnginAltay, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekilmeyibilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım"dedi. Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliğiyaptım. Partim seçim kaybetti.Kazansak TBMM Başkanı olacaktım.Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodansonra 'Hem grup başkanvekili hemMeclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar.Kabul etmedim. Çekilmeyi bilmeklazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmaklazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derkenyeni MYK olmaması lazım tabii. GenelBaşkan'ın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmeklazım'ı kendisine de söyledim. Kendisiiçin 'Sen çekil' diye söylemedim. Ama 'Ben 10yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim" ifadelerinikullandı.CHP Ulusal BirlikHareketi, yayımladığı açıklamaile CHP Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu'nu istifaya davetetti. Oluşum adına yazılı açıklamayapan eski CHP GenelBaşkan Yardımcısı YılmazAteş, "SayınKılıçdaroğlu derhal görevindençekilmelidir. CHP veTürkiye artık sizinle bir saatdahi yürüyemez" ifadelerinikullandı. Kılıçdaroğlu'nungenel başkan olduğu gündenbu yana tüm seçimleri kaybettiğinihatırlatan Ateş, "HayatınıCHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda,yerel yönetimlerde terör iltisaklı,laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'ehakaret eden kadrolar tercih edilmiştir. Arabayıdevirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyleCHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasınaengel olmaya kalkmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetimindegidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağınıda sözlerine ekledi.Seçimden önce İyi Parti'den istifa edenYavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'i istifayadavet etti. Ağıralioğlu, "Bu kadar büyük birdeğişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifasorumluluğunu taşıması gerektiğini düşünüyorum.Meral Akşener'in istifa etmesini söylememinnedeni, kazanamayacaklarını bildiği vemasadan kalktığı halde Kemal Kılıçdaroğlu'nunadaylığını kabul etmesi. Masadan kalktınız, oturmayacaksınız"dedi.