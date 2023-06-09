Artık yeter, bırakıp gidin

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ağır yenilgi
alan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi
Parti Genel Başkanı Meral
Akşenere'e yönelik istifa
talepleri daha yüksek sesle
dillendirilmeye başlandı. İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
değişim talebiyle başlayan süreç, CHP'nin
önemli isimleri tarafından aleni bir şekilde 'çekil'
çağrılarına dönüştü.
'ÇEKİLMEYİ BİLMEK LAZIM'
Partinin ağır toplarından Engin
Altay, Kılıçdaroğlu'na yönelik "Çekilmeyi
bilmek lazım. Örgütü rahatlatmak lazım"
dedi. Altay, "Ben 10 yıl grup başkanvekilliği
yaptım. Partim seçim kaybetti.
Kazansak TBMM Başkanı olacaktım.
Öyle bir hevesim vardı. Bu tablodan
sonra 'Hem grup başkanvekili hem
Meclis başkanvekili ol' dedi arkadaşlar.
Kabul etmedim. Çekilmeyi bilmek
lazım. Çekilmek lazım. Örgütü rahatlatmak
lazım. Ama 'Yeni yüzler gelsin' derken
yeni MYK olmaması lazım tabii. Genel
Başkan'ın yanında söyledim. 'Çekilmeyi bilmek
lazım'ı kendisine de söyledim. Kendisi
için 'Sen çekil' diye söylemedim. Ama 'Ben 10
yıl yaptım. Çekilmeyi bilmek lazım' dedim" ifadelerini
kullandı.
CHP Ulusal Birlik
Hareketi, yayımladığı açıklama
ile CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet
etti. Oluşum adına yazılı açıklama
yapan eski CHP Genel
Başkan Yardımcısı Yılmaz
Ateş, "Sayın
Kılıçdaroğlu derhal görevinden
çekilmelidir. CHP ve
Türkiye artık sizinle bir saat
dahi yürüyemez" ifadelerini
kullandı. Kılıçdaroğlu'nun
genel başkan olduğu günden
bu yana tüm seçimleri kaybettiğini
hatırlatan Ateş, "Hayatını
CHP'ye adamış parti emekçileri yerine, parlamentoda,
yerel yönetimlerde terör iltisaklı,
laiklik karşıtı, Mustafa Kemal Atatürk'e
hakaret eden kadrolar tercih edilmiştir. Arabayı
devirenler artık kenara çekilmeli, özgür iradesiyle
CHP'nin yeniden kurucu iradesine kavuşmasına
engel olmaya kalkmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.
Ateş, yerel seçimlere Kılıçdaroğlu yönetiminde
gidilmesi halinde daha ağır bir yenilgi alınacağını
da sözlerine ekledi.
AKŞENER'E İSTİFA ÇAĞRISI
Seçimden önce İyi Parti'den istifa eden
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener'i istifaya
davet etti. Ağıralioğlu, "Bu kadar büyük bir
değişim umudunun bu seçim sonuçlarıyla istifa
sorumluluğunu taşıması gerektiğini düşünüyorum.
Meral Akşener'in istifa etmesini söylememin
nedeni, kazanamayacaklarını bildiği ve
masadan kalktığı halde Kemal Kılıçdaroğlu'nun
adaylığını kabul etmesi. Masadan kalktınız, oturmayacaksınız"
dedi.