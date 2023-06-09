Cinsiyet değişimine 'özendirmeye' ceza! Seray iken Yiğit oldu, "Herkese tavsiye ediyorum" deyince cezayı yedi

HERKESE TAVSİYEYE CEZA GELDİ

Reklam Kurulu, cinsiyet uyum süreçleri sırasında burun operasyonu da geçiren şahsın, reklamlarda doktorun "Çok korkuyorlar ağrınız var mıydı?" sorusuna "Hiç korkunç değil" yanıtını verdiği, ayrıca operasyonlara yönelik, "Harika gerçekten tavsiye ediyorum. Çok araştırdım bu hastaneyi. Kendim de çok memnunum. O yüzden bütün kuzenlerimi de buraya getirdim. Artık tanıyorlar bizi. Ne ağrı var ne sızı var ne morarma var. Hiçbir şey yok" ifadelerini kullanarak, böylesine bir operasyona çevresindekileri de teşvik etmeye çalıştığı, sağlık kuruluşunu övücü ve tavsiye edici nitelikte ifadeler kullandığı belirlendi.