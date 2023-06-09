Dev maça dev önlem! Zafer Aktaş doğrudan yönetiyor! 13 bin 800 polis görev yapacak

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 10 Haziran Cumartesi günü saat 22.00'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda İngiliz temsilcisi Manchester City FC ile İtalyan temsilcisi Inter futbol takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın aralıksız yönettiği tedbirler kapsamında; takımların konaklayacakları otellerde, çevrelerinde ve kafilelerin yol alacağı güzergahlarda güvenlik önlemleri üst düzeye alındı. Taraftarların maç günü toplanma alanları ve UEFA Yetkilileri için de üst düzey önlemler alındı. Maç günü 14 İl Emniyet Müdür Yardımcısı dev karşılaşma ile ilgili mesaide olacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi Finali kapsamında görev yapacak toplam polis sayısı ise 13 bin 800…

UEFA EKİBİ TEŞEKKÜR ETTİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Şampiyonlar Ligi Final Maçı öncesinde İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda detaylı incelemelerde bulundu ve ekibiyle birlikte değerlendirme toplantısı yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi Ekibi'nin de yer aldığı toplantıya İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcıları Recep Tepebaş, Zafer Baybaba, Ercan Özmen, Fatih Doğan, Zafer Mete, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürü Yusuf Burak Güler, Spor Güvenliği Şube Müdürü Osman Tınmazol ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Hakan Erişmiş de katıldı. İkramlarda bulunulan UEFA Şampiyonlar Ligi Yetkilileri misafirperverlikleri için İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve ekibine teşekkür etti.