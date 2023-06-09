Evlat nöbeti 1375. gününde

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemini başlatan ailelerin çocuklarını umutla bekleyişi 1375 gündür sürüyor. Kızı Aysun'un 8 yıl önce HDP'lilerin aracılığıyla PKK terör örgütüne teslim edildiğini iddia eden anne Aydan Arslan, evladını alana kadar HDP il binasının önünde mücadelesine devam edeceğini söyledi. Çocuğuna 'teslim ol' çağrısında bulunan Arslan, "Yaklaşık 4 senedir burada evlat mücadelemi veriyorum. Ne olursa olsun biz aileler olarak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. HDP ve PKK'dan korkmuyoruz. Bu mücadelemiz son nefesimize kadar devam edecek. Kızım Aysun'u alana kadar buradan bir yere gitmeyeceğim. Vicdansızlar 8 yıldır kızımı benden koparmış. Aysun eğer beni görüyorsan ne olur geri dön. Artık dayanacak halimiz kalmadı" dedi.