Vakit kaybetmeden dönüşümü başlatın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen 9 ilde 9 millet bahçesinin açılış törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan şunları söyledi:Şehirlerimizde kazandırdığımız her millet bahçesi ile sosyal, kültürel ve ekonomik değer katan cazibe merkezleri oluşturuyoruz. Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak da hizmet vermektedir. Asrın felaketi olan 6 Şubat depremlerinde bu tarz toplanma alanlarının önemini daha iyi kavradık. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimizin ehemmiyeti de anlaşılmış oldu.Vizyon projemiz Atatürk Havalimanı'na yapmakta olduğumuz 7.7 milyon metrekare büyüklüğe sahip millet bahçemizdir. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi tüm etapları ile hizmete girdiğinde dünyanın en gözde şehir parkları arasında yerini alacaktır. Her ne kadar birileri seçim sürecinde burayı yabancı şirketlere peşkeş çekme niyetlerini ifade etseler de milletimiz 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa yansıttığı iradesi ile bu niyetleri kursaklarda bırakmıştır.Dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kâinatı bir emanet olarak görmek vardır. Tabiata en güzel şekilde sahip çıkmanın gayretindeyiz. Çevre bilincinin toplumumuzda kök salması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu seneki çevre haftamızın temasını da 'Temiz dünya, temiz deniz' olarak belirledik. Bize düşen çevrecilik adına siyasi ajandalarını dayatmaya çalışanların baskılarına boyun eğmeden emanete hakkıyla sahip çıkmaktır. 81 vilayetimizin her birini yemyeşil hale getirene kadar durmadan dinlenmeden çalışacağız.Kentsel dönüşüm projelerinin ne kadar önemli ve vazgeçilmez olduğunu da yine depremle birlikte daha yakından gördük. Marjinal kesimlerin engelleme çabalarına rağmen dönüşüm yapabildiğimiz yerlerde yıkılan bina sayımız, dolayısıyla can kaybımız da az oldu. Ama kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesildiği bölgelerde maalesef üzüntümüz katlanarak arttı. Bu tecrübeler ışığında artık kentsel dönüşüm meselesinde daha kararlı, daha dirayetli adımlar atacağız. Doğrudan insanımızın hayatına dair böylesi bir konuda tamahkârlığa izin vermeyeceğiz. İdeolojik saplantılarla hareket edenlerin de gözünü para hırsı bürümüş olan muhterislerin de kaprislerine boyun eğmeyeceğiz. Kanuni, idari ve mali açıdan ne gerekiyorsa onu yapmak suretiyle inşallah bu meseleyi çözüme kavuşturacağız.Vatandaşlarımızın yarısı bizden kampanyasına yönelik yoğun ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm vatandaşlarıma bir kez daha seslenmek istiyorum. Eğer binanız depreme dayanıklı değilse, sel veya heyelan tehdidi altındaysa hiç vakit kaybetmeden dönüşüm sürecini başlatın. Afetle karşılaşmadan, deprem kapımızı çalmadan önce siz tedbirinizi alın. Mülk sahiplerinin desteğiyle şehirlerimizi afetlere karşı daha dirençli hale getireceğimize inanıyorum.Güneybatıillerinde 2021'de meydana gelen orman yangınlarında tahrip olan alanlarda rehabilitasyon çalışmaları tamamlandı. Yangınlar, 139 bin 500 hektarlık alanda etkili olmuştu. Yangınların ardından bölgede yenileme seferberliği yürütüldü. Bölgedeki bitki örtüsünün canlanmaya başladığı görüldü. Muğla'nın Bodrum-Güvercinlik ve Menteşe-Kozağaç ile Burdur'un Çobanpınar bölgesinde yaşanan değişim fotoğraflara yansıdı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman alanlarında imara ve yapılaşmaya izin verilmediğini bildirdi.