15 Temmuz kahramanı müdüre terfi

Temmuz hain darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapılan operasyonlarla çok sayıda FETÖ mensubuna karşı koyarak kurumları temizleyen Ankara Emniyet Özel Harekat Şubesi'nden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Eraslan Er, 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfi etti. Er, geçtiğimiz günlerde rütbesini taktı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Er'i kabul etti. Er'e plaket takdim eden Vali Şahin, tebrik ederek başarılar diledi.Sevk ve idaresindeki personelle birlikte hain darbe girişimine ilk andan itibaren karşı koyan Er, Genelkurmay Başkanlığı'nda ve Jandarma Genel Komutanlığı Beştepe yerleşkesinde düzenlediği operasyonlarla çok sayıda terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirilmesinde görev aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmeye çalışan örgüt mensuplarını engellenmesi ve infaz edilmek istenen TEM Daire Başkanı Turgut Aslan'ın da yaralı olarak kurtarılıp hastaneye sevkinin sağlanmasında büyük rol oynadı. Firari FETÖ'cüler, sosyal medya üzerinden Eraslan Er'i hedef göstermişti. Eraslan Er ayrıca, Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik suikast düzenleyen FETÖ üyesi polisin silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği, 2013'te Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve AK Parti Genel Merkezi'ne roketli saldırı yapan 2 teröristin biri ölü, biri sağ ele geçirildiği operasyonlar başta olmak üzere çok sayıda operasyonu da yönetmişti.