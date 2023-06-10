Cumhurbaşkanı Erdoğan dev finali izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Olimpiyat Stadı'nda oynanan Manchester City ile Inter arasında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçını izledi. Zorlu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, FIFA Başkanı Gianni Infantino, UEFA Başkanı Ceferin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da seyretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

MAÇI İZLEYEN LİDERLER

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Slovenya Başbakanı Robert Golob, Ürdün Başbakanı Bişer Al-Hasavneh, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Karadağ Başbakanı Dritan Abazovic, İtalya Meclis Başkanı Ignazio la Russa