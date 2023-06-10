İbn Haldun akademi ödülleri sahiplerini buldu

İbn Haldun Üniversitesi Akademi'nin kapanış programı ve ödül töreni, üniversitenin yerleşkesinde gerçekleşti. Programda İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan bir konuşma gerçekleştirdi.

"YENİ UFUKLAR AÇIYORUZ"

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "İbn Haldun Üniversitesi olarak öğrencilerinize akademik imkanlar sunuyoruz. Fikri bağımsızlık sloganıyla yeni ufuklar açıyoruz. Üniversite öğrencimiz olmayanlara yönelik de İbn Haldun akademiyi başlattık. Binlerce gencimiz katıldı. Olumlu geri dönüşler aldık. Temamız estetikti. Hem üniversitemizin sosyal bilimler alanında yaptığı çalışmaların tanınmasını hedefledik. Verimli geçti. Her geçen sene daha da artan katılımla akademi devam edecek. Bu ilk tecrübemiz. Bu seminerlerin sonundaki ödüllerimiz düşünce dünyamız için hayırlı olsun. Fikreden insanların sayısını artırmak gerekiyor. " ifadelerini kullandı.

TEMA: ESTETİK

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, "Üniversite öğrencilerin katılımını istediğimiz ve kendi kulvarında en başarılı insanları buraya davet ederek öğrencilerle buluşturduk. Estetik güzellik duygusudur. Her şeyin güzelini yapmaktır. Bu güzellik duygusunun medeniyetimize yansıtmak için böyle bir program düzenledik. Estetik duygusunu daha da artırarak büyütmek istiyoruz." dedi.

ÖĞRENCİLERİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Atilla Arıkan, "İbn Haldun akademisinin teması güzellik ve estetikti. Misyonumuz temeli şuydu, tarihsel birikimimizi sergilemek ve günümüz sorunları tespit etmek ve öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır. İçinde yaşadığımız dünyanın estetik problemlerine dikkat çektiler. Bunu her sene devam ettireceğiz. Katılanlara da sertifika veriyoruz." şeklinde konuştu.

İBN HALDUN BİRİKİMİNİ TÜRKİYE'YE AÇMAK İSTİYORUZ

İbn Haldun Akademi 2023 Programı Akademik Koordinatörü Prof. Dr. Alev Erkilet,"Biz iki şeyi yapmayı amaçladık. İbn Haldun'un birikimini Türkiye'ye açmak. İkincisi de Türkiye'nin birikimini İbn Haldun'a katmak. 6 haftayı tamamladık. Bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz." dedi.

İbn Haldun Akademi Teşvik Ödülü, Esra Dereli, Hatice Ebrar Akbulut ve Mustafa Sürün'ün oldu. Vefa Ödülü ise Hattat Hüseyin Kutlu'nun oldu.