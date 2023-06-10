SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Manchester City’e tebrik

Başkan Erdoğan, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalyan ekibi Inter'i 1-0'lık üstünlükle mağlup eden Manchester City'e tebriklerini iletti.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Organizasyonda emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."