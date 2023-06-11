Atatürk Havalimanı’nda futbol mesaisi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi final mücadelesi için Türkiye'ye gelen spor dünyası yetkilileri ve liderlerle dün gün boyunca Atatürk Havalimanı'nda ikili görüşmeler yaptı.Başkan Erdoğan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ayrı ayrı kabul ettikten sonra maçı izlemeye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile de Atatürk Havalimanı'nda 30 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.El Nahyan, Erdoğan ile birlikte Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u inceledi.