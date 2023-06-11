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Giriş Tarihi: 11.6.2023 19:52 Son Güncelleme: 11.6.2023 20:22

Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kızılayın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ülkemiz ve dünyanın dört bir tarafındaki şefkat eli olan Türk Kızılayın 155'inci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hilal-i Ahmer'den bu yana canla başla insanlığa hizmet veren tüm gönüllüleri şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan, Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti
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