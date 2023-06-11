HSK’dan hadsiz hâkime soruşturma

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK), çok sayıda itiraz yapılmış, bu itirazların tümü reddedilmişti. Bu itirazlardan biri de; görev ve yetkisinin dışına çıkarak YSK'ya gönderilmek üzere Hakkari İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na 28 Mart 2023'te dilekçe sunan Hakkâri Hâkimi Ahmet Çakmak'a aitti. Çakmak, Erdoğan'ın aday olmasının Anayasa'ya aykırı olduğu iddiasıyla adaylığının iptaline karar verilmesini istedi. Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi, Hâkim Çakmak hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kurul müfettişlerince yapılacak incelemenin ardından hazırlanacak rapor 1. Daire'ye sunulacak.