Sıfır atık projesiyle yılda 600 ton organik gübre üretiliyor

Sıfır Atık Projesi doğrultusunda geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Orman Genel Müdürlüğü, sebze, meyve ve bitki atıklarından kompost üreterek yılda 600 ton organik gübre elde ediyor. Orman Genel Müdürlüğü'nde hiçbir atık çöpe gitmiyor. Topraktan aldığını toprağa verme düşüncesi ile genel müdürlükte Emine Erdoğan himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi doğrultusunda 2020'de kurulan Kompost Üretim Tesisi'nde toplanan sebze, meyve ve bitkisel atıklar işlenerek gübre hâline dönüştürülüyor. Tesiste yıllık 600 ton organik gübre elde ediliyor. Elde edilen gübreler ise genel müdürlüğün bahçesinde bulunan bitki türlerinin beslenmesinde kullanılıyor.Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında; hammadde ve kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atık oluşumunun engellenmesi veya en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı ayrı toplanarak geri kazanımının sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda yemekhanede atık durumuna gelen sebze ve meyveler kompost edilerek gübre haline getirilirken, çay ocaklarından toplanan çay posaları da kompost makinesinde üretim esnasında oluşan sıvıyı emmek için kullanılıyor.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çevre konusunda hassas olduklarının altını çizerek, "Kompost üretim tesisimizde hem genel müdürlüğümüzden çıkan sebze ve meyve atıklarını çevreyi kirletmeden dönüştürüyoruz hem de bahçemizde yer alan bitkilerde gübre olarak kullanıyoruz. Yeşil vatan için çevremize gereken önemi vermek boynumuzun borcudur" ifadelerinde bulundu. Öte yandan sıfır atık noktasında OGM'nin hassasiyeti neticesinde kaynağından ayrı ayrı toplanan ve geri dönüşüm kapsamında bulunan tüm atıklar düzenli aralıklarla lisanslı geri dönüşüm firmalarına makbuz karşılığında teslim ediliyor. Tüm bu çalışmalar sonucunda OGM 2022 yılında Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi'ni almıştı.