CHP’li isimden yıllar sonra gelen ’kurultay’ itirafı! Muharrem İnce’ye böyle operasyon çekilmiş

"BUGÜNE KADAR CHP HATIRINA SUSTUM"

CHP'deki kurultayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ertürk şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel'i niye sevmem. Buyrun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum da CHP bırakmadılar. 2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz. Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor falan. Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir…