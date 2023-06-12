CHP’li isimden yıllar sonra gelen ’kurultay’ itirafı! Muharrem İnce’ye böyle operasyon çekilmiş

CHP'de 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki büyük hezimet sonrası yaşanan koltuk savaşları gündemdeki yerini korurken, eski CHP'li bir isimden kurultayla ilgili çarpıcı itiraf geldi. CHP Paris eski Başkan Yardımcısı İrem Ertürk sosyal medya hesabından yaptığı itiraf niteliğindeki paylaşımda partiden ayrılmasının en büyük sebebinin Özgür Özel olduğunu kaydetti.
"BUGÜNE KADAR CHP HATIRINA SUSTUM"
CHP'deki kurultayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ertürk şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel'i niye sevmem. Buyrun bu bilgiyle istediğinizi yapın. Bugüne kadar CHP hatırına sustum da CHP bırakmadılar. 2016 CHP kurultayıydı. Benim de en büyük hayal kırıklığım partiyle ilgili. Kırılma noktası… O zamana kadar konduramıyorsunuz. Yok ya diyorsunuz iyi adam, bak ne güzel egosuz herkesi bir arada tutuyor falan. Partide hem başka kim var ki, hem İnce hep egolu bir adamdı zaten vb. O yüzden şu an partiye yeni ısınan görev alan insanları anlıyorum. Gerçi hala emin değilim Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne kadar haberi oluyordu dönen bu oyunlardan. Ne kadar kandırılıyordu. Ne de olsa Özel onun oğlu gibidir…
"ÖNÜMDE AÇTILAR O OPERASYON TELEFONLARINI"
Neyse o kurultay İnce imza toplayıp aday olarak çıktı Kılıçdaroğlu karşısına. Beklemiyorlardı, eminlerdi sanırım engellediklerinden. Diğer tüm adayları engellemişlerdi çünkü. Oturuma ara verildi. 'İtirazlar var' dedi divan başkanı. Mükerrer imza olmalı vb. İnce aday olamaz diye deliriyor Kılıçdaroğlu tayfası. O arada ben de artık şans eseri mi dersiniz, kendimi arkada kuliste buldum. Karşımda da Kılıçdaroğlu'nun baş kurmayları Özel ve Erdoğdu… Nasıl küfrediyorlar İnce'ye. Nasıl engelleriz aday olarak çıkmasını diye konuşurlarken. Önümde açtılar o operasyon telefonlarını… Bir dedikodu var ya hani… Delegeler tehdit edilerek imzaları geri çekiliyordu diye… Tehdit ederek delegeler imza vermesin diye uğraştılar o arada… ortalık kızıştı vb.. Sonunda aday oldu, 127 imza toplayamadı denen İnce, 447 oy aldı o kurultayda. Oylama gizli yapıldı çünkü. İmzalar açık.
"FETÖ MENSUBU ARKADAŞLAR GELİP BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞLERDİ"
Sonra o kurultaydan sonra delegeler değişti zaten komple. Sonra… O zamanlar Paris CHP başkan yardımcısıydım. Ondan önce de Rhone Alpes bölgesi CHP başkan yardımcılığı yapmıştım. Orada da FETÖ mensubu arkadaşlar gelip bizimle çalışmak istediğini söylemişlerdi. Lyon Başkanı ve yönetim kurulu olarak çok net bir şekilde reddettik bizimle görüşmeye gelen, "abla" yı. Paris için bunu yapamamışlar sanırım.
"ÖZELDEN ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA BAŞLADIM"
Yine FETÖ'den iltica ettiğini söyleyen tipler geldiler yönetime girdiler. Ortalığı ayağa kaldırdım. Merkeze yüzlerce mail, mesaj vb derken. Özelden ölüm tehditleri almaya başladım. CHP ne yaptı biliyor musunuz ? Hiçbir şey … Ben bir başıma kaldım… polise gittim şikayetçi oldum vb… ardına Özgür Özel geldi o FETÖ'cüyüm diye gezen abiyle birlikte seminer verdi Paris'te üstüne üstelik. CHP'den de ayrılma sebebim de budur. Ana sebebinde, eksende Özel vardır özetle…"