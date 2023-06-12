Emine Erdoğan’ın çağrısıyla onbinlerce çocuk işçinin hayatı kurtuldu

Emine Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO), 2018'den bu yana yürüttüğü çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarına öncülük etmiş, 23 Mart 2018'de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadele Deklarasyonu imza töreninde "Çocuğun yeri ne sokak, ne tarla, ne fabrikadır! Çocuğun eline, en çok kalem, defter, kitap yakışır" sözleriyle kurumlara çağrı yapmıştı. Bu kapsamda dünyanın en büyük fındık alıcısıFerrero'nun bakanlık ve ILO ile koordineli yürüttüğü "Mevsimlik Tarımda Fındık Hasadında Çocuk İşçiliğinin en kötü biçimlerinin Ortadan Kaldırılması" isimli projeyle 21 bini aşkın çocuğa ulaşılarak büyüme ve korunmalarına destek verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mobil ekipleri de sokaklardan çocuk işçileri kurtardı. Risk altındaki 16 bin çocuğun ailesine Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) ve Sosyal Ekonomik Destek (SED) kapsamında destek verildi.SAMSUN Canik Belediyesi, atıl durumdaki orman okulunu restore ederek çocuk ve gençler için doğa okulu haline getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Orman Okulu" projesini hayata geçiren Canik Belediyesi'ni sosyal medyadan tebrik etti: Yeşilin içinde bir okul... Tabiatın bir parçası oldukları bilinciyle yetişen çocuklarımız, şüphesiz toprağı, suyu, havayı daha güçlü koruyacaktır. Bunu öngörerek Orman Okulu projesini hayata geçiren Samsun Canik Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Okulda çocuklarımıza organik üretimin nasıl yapıldığı, Sıfır Atık hareketinin ne olduğu uygulamalı olarak anlatılırken, ekolojik yaşamın önemi ve doğa sevgisi aşılanıyor. Çocuklarımız için büyük bir kazanım olarak gördüğüm çevre projelerinin katlanarak artmasını diliyorum.