Eski Bakan Eroğlu’ndan İmamoğlu’nun ‘Haliç’ algısına tepki: Kirletmesin yeter...

Twitter hesabından paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'na cevap Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan geldi.





Eroğlu twitter hesabından şu ifadelere yer verdi:

"HİÇBİR CANLI YAŞAMAZDI"



1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun %95'i Haliç'e ve boğaza akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon m3 çamuru temizledi.