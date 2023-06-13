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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Adana’da deprem konutları yükseliyor

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da deprem konutları yükseliyor
Asrın felaketinde etkilenen iller arasında yer alan Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı. İlk dairelerin ailelere kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz" dedi. Karslıoğlu, "Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi'nde 405, Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde 1104, Ceyhan Mithatpaşa Mahallesi'nde 511, Çukurova Şambayadı Mahallesi'nde 581, Sarıçam Buruk Mahallesi'nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Diğer projelerin de ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak" diye konuştu.
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Adana’da deprem konutları yükseliyor
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