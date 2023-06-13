Adana’da deprem konutları yükseliyor

Asrın felaketinde etkilenen iller arasında yer alan Adana'da depremzedeler için yapımına başlanan TOKİ konutları hızla yükseliyor. 24 blok ve 590 konuttan oluşacak Buruk Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılan konutların 5 bloğu tamamlandı. İlk dairelerin ailelere kasım ayında teslim edilmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "90 günde yumurtadan bir canlı hayvan çıkarken biz 90 günde 4 blok bitiriyoruz" dedi. Karslıoğlu, "Adana Yumurtalık Akyuva Mahallesi'nde 405, Sarıçam Göztepe Mahallesi'nde 1104, Ceyhan Mithatpaşa Mahallesi'nde 511, Çukurova Şambayadı Mahallesi'nde 581, Sarıçam Buruk Mahallesi'nde 590 konut olmak üzere toplam 3 bin 200 konutun inşaatı sürüyor. Diğer projelerin de ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak" diye konuştu.