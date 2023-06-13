Ahat Andican da istifa etti

İyi Parti'de olağan kurultaya 2 haftadan az bir süre kala peş peşe istifalar gelmeye başladı. Altılı masanın HDP ile ortaklığı sebebiyle Yavuz Ağıralioğlu'nu kaybeden İyi Parti, temayül yoklamalarındaki skandallar sebebiyle Aytun Çıray'ı da istifaya sürükledi. Son olarak partinin önde gelen siyasilerinden Ahat Andican yazılı açıklama yaparak İyi Parti'den ayrıldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e karşı parti içi muhalif bloğun kenetlenmeye başladığı bu süreçte istifasını duyuran Andican, "Bugün geldiğimiz noktada İyi Parti yönetimi ile siyasal ve yapısal açıdan uyumlu bir çalışma yürütme imkânı kalmamış durumdadır" ifadelerini kullandı. "Partisiz muhalefet" anlayışını benimseyerek çalışmalarına devam edeceğini belirten Andican'ın bu kararı, kurultay öncesi parti içindeki dengeleri bir kez daha altüst etti. Andican'ın istifasına en sert tepki İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu'dan geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden isim vermeden Andican'ı yerden yere vuran Kavuncu, "Tek derdi zirveye çıkmak olanlarla yük taşıyamazsınız, zaman ilerledikçe yükün bizzat kendisi olurlar. Allah bizleri tek derdi memleket sevdası olanlarla yoldaş, ülküdaş yapsın" ifadelerini kullandı.Öte yandan 24-25 Haziran'da yapılacak kurultay öncesi parti içinde muhalif "Ortak Akıl Platformu" kuruldu. Akşener'i her fırsatta istifaya davet eden İyi Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Meral Hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin diyoruz, bir kötülük istemiyoruz" sözüyle gündem olmuştu.