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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Bakü’de sıcak karşılama

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Bakü’de sıcak karşılama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyaretin ikinci durağı Azerbaycan oldu. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Bakü Haydar Alivev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yagub Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Halef Halefov tarafından karşılandı. Ardından Gülistan Sarayı'nda onurlarına verilen akşam yemeğine katılan Erdoğan ve Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile bir araya geldi. Erdoğan ve Aliyev, bugün gerçekleştirilecek resmi görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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Bakü’de sıcak karşılama
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