İmamoğlu’na Haliç tepkisi

Proje ürütemeyen ancak AK Parti'nin projelerini kendi yapmış gibi sunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin hayata geçirip sonuçlandırdığı "Temiz Haliç" projesini sahiplendi.İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Haliç'i temizlediklerini öne sürerek, "Değişim çok güzel oldu. Kokusundan durulamayan Haliç şimdi su sporlarının merkezi oldu. Dip ve sahil temizliğini özenle yaptık, yeşil alanları düzenledik, tramvayıyla, spor ve sosyal tesisleriyle, müzeleriyle, kültür ve etkinlik alanlarıyla çok güzel bir Haliç var artık" dedi. İmamoğlu'nun bu kurnazlığına Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan jet yanıt geldi.Eroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla İmamoğlu'nun yalanını ortaya koyarken şu sözlerle tepki gösterdi:"1994'te Haliç'i lağım çukuru olarak teslim aldık. İstanbul'un atık suyunun yüzde 95'i Haliç ve Boğaz'a akmaktaydı. Hiçbir canlı yaşamazdı, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Kuzey ve Güney Haliç projesini tamamladık. İBB, 5 milyon metreküp çamuru temizledi. Dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan Haliç ile Metropolis birincilik ödülünü kazandık. Ancak tek işi algı yönetimi olan mevcut başkan, bizim temizlediğimiz Haliç'e de sahip çıktı. Kirletmesin yeter."