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Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:09

Mahsun Kırmızgül film davasını kazandı! Film vizyonda kalacak

Müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu’nun oğlu Volkan Topal vizyonda yer alan ‘Prestij Meselesi’ filme tedbir konulması için Mahsun Kırmızıgül’e açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Volkan Topla’ın tedbir talebin reddine karar verdi.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Mahsun Kırmızgül film davasını kazandı! Film vizyonda kalacak

Mahsun Kırmızıgül'ün müzik yapımcısı Hilmi Topaloğlu'nun Prestij Müzik'i kurma sürecini anlattığı "Prestij Meselesi" filmi gösterime girmişti. Hilmi Topaloğlu'nun büyük oğlu Volkan Topal, Kırmızıgül'e babasının itibarına zarar verdiği iddiasıyla dava açmıştı. Volkan Topaloğlu filme tedbir konulmasını talep etmişti.

TEDBİR TALEBİ REDDEDİLDİ

Fikri Sina Mahkemesi, davacı tarafın iddialarının görevli İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nce değerlendirilmesi gereken taleplerden olduğunu belirterek, dosya hakkında görevsizlik kararı vermişti. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen tedbir talepli dava karara bağlandı. Kararını açıklayan mahkeme, Volkan Topal'ın tedbir talebini ispat bulunmadığı gerekçesiyle reddine hükmetti.

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Mahsun Kırmızgül film davasını kazandı! Film vizyonda kalacak
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