Haberler Gündem Haberleri Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon
Giriş Tarihi: 13.6.2023 11:25 Son Güncelleme: 13.6.2023 11:48

Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

Adana’da piyasaya 4 milyon 500 bin lira değerinde sahte altın süren, kendilerini engelli raporu çıkarma vaadiyle ve MİT mensubu olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan 13 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

MİT OLARAK TANITMIŞ

KOM ekipleri, yaptığı 3 farklı çalışma neticesinde piyasaya 4 milyon 500 bin lira düşük ayarlı sahte altın süren 10 kişi, 20 kişiyi engelli raporu çıkarma vaadiyle dolandırılan 2 kişi ve kendini MİT mensubu olarak tanıtan 1 kişiyi tespit etti.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYON

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 13 şüphelinin yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Söz konusu adreslere şafak vakti düzenlenen baskında yakalanan şüpheliler Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Piyasaya 4 milyon 500 bin TL sahte altın süren şebekeye operasyon
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