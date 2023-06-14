AYM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının “Hazine yardımına bloke” başvurusunu 19 Haziran’da görüşecek

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Mayıs'taki seçimlere katılmayan HDP'ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması istemini 19 Haziran'da görüşecek.

HDP'nin kapatılması davasında, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta tedbiren bloke konulmasına karar verilmişti. Partinin bu kararın kaldırılması talebi, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından değerlendirilmişti. AYM üyeleri, HDP'nin savunmasının ardından geçici bloke kararını yeniden değerlendirmek üzere 9 Mart'ta toplanmış, 5 Ocak'ta HDP'nin hesaplarına geçici bloke konulması yönünde oy veren iki üye, bu kez bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullanmıştı. Zühtü Arslan, Engin Yıldırım, Emin Kuz, Yusuf Şevki Hakyemez, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş, Hasan Tahsin Gökcan ve Rıdvan Güleç bloke kararının kaldırılması yönünde oy kullanması üzerine bloke kararı kaldırılmıştı.

7 ÜYE BLOKE KARARININ KALDIRILMASINA KARŞI ÇIKMIŞTI

Kadir Özkaya, Muammer Topal, Recai Akyel, Basri Bağcı, İrfan Fidan, Kenan Yaşar ve Muhterem İnce ise karşı oy veren isimler olmuştu. Bloke kararının kaldırılması 8 üyenin oyu ve 7 üyenin karşı oyuyla alınmıştı.

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI : "BLOKE KONULSUN"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'ye ödenen Hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesine tekrar başvuru yaptı. HDP'nin 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere katılmadığına dikkat çeken Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçim yılında fazladan ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

AYM 19 HAZİRAN'DA GÖRÜŞECEK

Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'ye ödenen 400 milyon 228 bin liralık Hazine yardımına bloke konulması istemini 19 Haziran'da görüşecek.