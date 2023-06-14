Hrant Dink cinayetinde yeni dava görülmeye başladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hrank Dink'in eşi Rakel Dink ve çocukları "müşteki" sıfatıyla yer aldı. AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de Şişli'deki gazetenin önünde öldürülmüştü. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılama yapılarak hüküm verilmesi sonrasında, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunulması üzerine soruşturmaya başlanılmıştı.

Düzenlenen İddianamede, Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek ve yakalamalı sanık Faruk Sarı hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Sanıklar Yahya Öztürk ve Adem Sağlam hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "İhmali davranışla kasten öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Kasten öldürme" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ile 17 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapisleri istendi. Diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı Terör Örgütü adına suç işleme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

YARGILAMA BAŞLADI

Dava İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başladı. Duruşmaya sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılıyla katıldı. Taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek savunmalarının hazır olmadığını, bir sonraki celsede savunma yapacaklarını söylediler. Sanık Adem Sağlam, Dink cinayetinin 2007 yılında işlendiğini, 2006 yılı Temmuz ayında askere gittiğini, dolayısıyla cinayet sırasında 6 aydır askerde olduğunu ifade etti. Sanık Yasin Hayal, cinayetle ilgili ilk aşamalarda yaptığı savunmasının geçerli olduğunu ve ekleyecek başka bir husus olmadığını söyledi.

DÜŞÜRÜLME TALEBİNDE BULUNDU

Erhan Tuncel ise savunmasında "Adımın FETÖ ile yanyana gelmeyeceğini sokaktaki vatandaş da bilir. İddianamenin hiçbir yasal dayanağı yoktur. Dava açılmadan önce zaman aşımı dolmuştur. Zamanaşımının uzatılması mümkün değildir. FETÖ terör örgütüyle en aktif mücadele edenlerden biriyim. Açılan dava mükerrer davadır. 2007'de 'Paralel devlet yapılanmasına yardım' kabul edilmemektedir. O tarihte örgütün varlığı yoktur. FETÖ'nün en fazla mağdur ettiği kişilerden biriyim. Davanın derhal düşürülmesini talep ediyorum. FETÖ 2013-2014 sonrası ortaya çıkarılmıştır. Yargı ve istihbaratı aparat olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Samanyolu TV ve Radikal gazetelerinde hakkımda aleyhe haberler yapıldı. Yasin Hayal'i ben azmettirmedim. Hayal 8 defa ifade değiştirdi, hepsinde birbirini yalanladı. Tuncay Uzundal da aynı şekilde" diye konuştu.

ERTELENDİ

Alınan savunmaların ardından mahkeme heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 2005 yılından itibaren İstihbarat Şube Birimlerinden elde edilen bilgi ve belgelerin diğer birimlerle paylaşılmasının yönünde yasal düzenleme ve fiili uygulama olup olmadığının bildirilmesini istedi. Tutuklu sanık Adem Sağlam'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.