Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına, teslim olmaları için seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Ayten Koçhan, gazetecilere, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

HDP ve PKK'dan çocuğunu isteyen Koçhan, şöyle konuştu: "Yeter artık biz evlat hasretine dayanamıyoruz. Gel oğlum teslim ol. Dağların başında kimisi açlıktan ölüyor. Baba ve anne ocağına gelin. Yılanın başı HDP'dir. Versinler çocuklarımızı artık dayanamıyoruz. İki yıldır burada eyleme devam ediyoruz. Bir kişi dağda kalana kadar eyleme devam edeceğim. Oğlum gelse de diğer çocuklar içinde eyleme devam edeceğim. Oğlum yolunuz yol değil, gel devletinize sığının."

Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 6 yıldır hiç haber alamadığını belirterek, şunları kaydetti: "HDP ve PKK dünyayı yıktı. Bizde Kürt'üz. Yine çocuklarımızı alıp gidiyorlar, ne hakları var. 3 yıldır HDP'nin önünde eylem yapıyoruz. Bir gün gelip sormadılar ne için buradasınız diye. Ben çocuğumu HDP ve PKK'dan istiyorum. Çocuklarım gelene kadar burada eyleme devam edeceğim."