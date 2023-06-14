Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi

NAKDİ YARIM 61 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 61 milyar lirayı buluyor toplan nakdi yardımlar. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz." dedi.

"11 YERİ SANAYİ SAHASI İLAN ETTİK"

Başkan Erdoğan ayrıca "Depremde zarar gören organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, fabrikaların hasar tespit çalışmalarını zaten tamamlamıştık. İş dünyamıza yönelik destekleri arttırmıştı. Yayımlaığımız kararname ile 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Biz afetzedelerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.