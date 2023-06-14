Haberler Gündem Haberleri Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
Giriş Tarihi: 14.6.2023 23:27 Son Güncelleme: 14.6.2023 23:50

Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilin öncelikli yerini koruduğunun altını çizerek "Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız" dedi. Erdoğan ayrıca bölgeye nakdi yardımların 61 milyar TL'yi bulduğuna dikkat çekti ve 11 yeri daha sanayi sahası ilan ettiklerini söyledi.

Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi

Son dakika haberleri... Merakla beklenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, Kabine sonrası kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu.

DEPREM BÖLGESİ ÖNCELİĞİNİ KORUYOR

Açıklamalarında deprem bölgesine de değinen Başkan Erdoğan, dikkat çeken mesajlar verdi ve bilgiler paylaştı.

NAKDİ YARIM 61 MİLYAR TL'Yİ BULDU

Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilimizin alt yapısı ve üst yapısıyla yeniden ayağa kaldırılması birinci önceliğimizdir. Gözümüz, kulağımız ve gönlümüz her zaman bölgedeki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 61 milyar lirayı buluyor toplan nakdi yardımlar. Depremzedelerimizi bir an önce yuvalarına kavuşturmak istiyoruz." dedi.

"11 YERİ SANAYİ SAHASI İLAN ETTİK"

Başkan Erdoğan ayrıca "Depremde zarar gören organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, fabrikaların hasar tespit çalışmalarını zaten tamamlamıştık. İş dünyamıza yönelik destekleri arttırmıştı. Yayımlaığımız kararname ile 11 yeri daha sanayi sahası olarak ilan ediyoruz. Biz afetzedelerimizi kesinlikle sahipsiz ve çaresiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

KONUT İNŞASINDA FARKLI ALTERNATİFLER

"Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor." diye ekleyen Erdoğan yakında bunları milletin takdirine sunacaklarını da söyledi.

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Son dakika! Başkan Erdoğan: Deprem bölgesinde 11 yer sanayi sahası ilan edildi
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