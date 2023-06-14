TBMM’de Başkanvekilleri ve komisyon başkanları seçildi

AK Parti grubu dün basına kapalı olarak toplandı. Toplantıda TBMM Başkanvekili ve divan üyeleri belirlendi. Grup Başkanı Abdullah Güler, yeni milletvekillerine komisyonların görevlerinden söz almaya kadar yasama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve uyulacak kuralları anlattı.

BAŞKANLIK DİVANI



TBMM Genel Kurulu'nda dün yapılan toplantıda Başkanlık Divanı üyelerini belirledi. Buna göre TBMM başkanvekilliklerine AK Parti'den Bekir Bozdağ, MHP'den Celal Adan, CHP'den Gülizar Biçer Karaca, YSP'den Tülay Hatimoğulları Oruç seçildi.

KOMİSYON BAŞKANLIKLARI

Genel Kurul'da komisyon üyeleri de belirlendi. Komisyonlar daha sonra toplanıp başkanlarını seçti. 4 komisyon ise bağımsız üyeleri daha sonra belirleneceği için başkan seçimlerini önümüzdeki haftaya bıraktı.