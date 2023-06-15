Akşener’in eski danışmanı Özvarinli: “İYİ Parti’yi Akşener yönetmiyor! Bu gölge kabine…”

24 Mayıs cumhurbaşkanı ikinci tur seçimlerinde ise 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hezimet yaşaması İYİ Parti'deki istifaların daha da artmasına neden oldu. Genel seçimde istedikleri oy oranını alamayan İYİ Parti'liler 24 Haziran 2023 Cumartesi günü yapılacak kongre süreci öncesinde de rahatsızlıklarını sosyal medyadan dillendiriyor.

İYİ Parti'nin yönetimi açısından sorunlar olduğunu dillendiren ve istifa eden Aytun Çıray, Prof. Dr. Ahad Andican ve Emine Küçükali gibi isimler dışında birçok İYİ Parti'li de istifa açıklamalarına devam ediyor.