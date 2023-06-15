Bakan Tekin’den depremzede miniklere karne hediyesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin göreve geldiği 4 Haziran 2023'den bu yana kendisine nezaket ziyaretinde bulunan kişilerden gelen hediye ve çiçekleri anlamlı birer armağana dönüştürdü. Bakan Tekin'in talimatıyla, hediye ve çiçekler nakde dönüştürülerek deprem bölgesindeki öğrencilere oyuncak alındı. Oyuncaklar 16 milyon öğrenciyle birlikte bugün yaz tatiline girecek olan depremzede öğrencilere karne hediyesi oldu. Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni kabinenin açıklamasından bir gün sonra, 4 Haziran'da görevi Mahmut Özer'den devralmıştı.