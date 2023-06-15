CHP’li belediye, iş kazası geçiren ve 3 kez ameliyat olan şoförü işten attı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde iş kazası geçiren Mustafa Demirağ, 3 kez ameliyat olmak zorunda kaldı. Ancak, 2 yıl önce "Verilen görevi yapamıyor" denilerek işten çıkarıldı. Evli ve iki çocuk babası Mustafa Demirağ, 2016 yılı Şubat ayında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atık Su İdaresi'nde (ASAT) şoför olarak işe başladı. 2017 Ocak ayında sahada iş kazası geçirdi. İki omzunda ve sağ dirseğinde yırtık tespit edildi. 3 kez ameliyat olan Demirağ, 2 Eylül 2021'de raporlu iken evine CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Verilen görevi yapmıyor" gerekçesi ile işten atılma yazısı geldi. Kendisinin arabuluculuğa başvurduğunu belirten Demirağ, "Arabuluculukta ASAT avukatı 'Kurumsal olarak çıkardığımız işçiyi geri almıyoruz' dedi. İşe dönemedim. Ancak bu sırada daha önce işten çıkarılan 2 şoförün tekrar işe alındığını gördüm. İşe geri dönmek için Muhittin Böcek'in sekreterine gittim, evraklarımı verdim. Bana dönüş yapacaklarını söylediler. Ama dönmediler" dedi. Hukuk mücadelesini sürdüren Demirağ, hakkını aramak için iş mahkemesine başvurduğunu söyleyerek, "İşçi dostuyuz, kimseyi işten atmayız' deyip beni kapının önüne koydular. Hakkımı yediler, baskı, mobbing yaptılar" dedi.